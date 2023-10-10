Американисты спрогнозировали, какую помощь США могут оказать Израилю

Американисты рассказали в беседе с RT, какую поддержку США могут оказать Израилю.

По мнению президента Американского университета в Москве, профессора Эдуарда Лозанского, США не готовы посылать наземные войска, но они подтягивают свои военно-морские силы, авиацию.

«И, естественно, будет оказано давление, как всегда в таких случаях, на союзников», — пояснил собеседник RT.

Единственное решение — это заставить стороны сесть за стол переговоров, заявил аналитик.

«Официальные лица в конгрессе заняли сторону поддержки Израиля, но не все американцы это поддерживают. С моей точки зрения, эта эскалация не приведёт больше сторонников Израилю, а, скорее, больше противников», — считает Лозанский.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков выразил сомнение в том, что США будут напрямую вовлекаться в палестино-израильский конфликт.

«Скорее, это оказание именно моральной поддержки и попытка показать силу тому же Ирану, чтобы тот не стал активно вовлекаться в войну с Израилем. Но при этом американцы готовятся поставлять определённое количество вооружений Израилю», — высказался Дудаков.

При этом, по мнению американиста, военный арсенал Пентагона исчерпал немалую часть снарядов и ракет, поставляя их Украине.

«Если им придётся ещё одновременно и накачивать Израиль вооружениями — а это снаряды, ракеты и ракеты для ПВО, — то вполне возможно, что Украина останется без военных траншей. Конечно, здесь им придётся выбирать», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее американский сенатор Джош Хоули призвал отдать Израилю средства, предназначенные для Киева.