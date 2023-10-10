Американисты спрогнозировали, какую помощь США могут оказать Израилю
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По мнению президента Американского университета в Москве, профессора Эдуарда Лозанского, США не готовы посылать наземные войска, но они подтягивают свои военно-морские силы, авиацию.
«И, естественно, будет оказано давление, как всегда в таких случаях, на союзников», — пояснил собеседник RT.
Единственное решение — это заставить стороны сесть за стол переговоров, заявил аналитик.
«Официальные лица в конгрессе заняли сторону поддержки Израиля, но не все американцы это поддерживают. С моей точки зрения, эта эскалация не приведёт больше сторонников Израилю, а, скорее, больше противников», — считает Лозанский.
В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков выразил сомнение в том, что США будут напрямую вовлекаться в палестино-израильский конфликт.
«Скорее, это оказание именно моральной поддержки и попытка показать силу тому же Ирану, чтобы тот не стал активно вовлекаться в войну с Израилем. Но при этом американцы готовятся поставлять определённое количество вооружений Израилю», — высказался Дудаков.
При этом, по мнению американиста, военный арсенал Пентагона исчерпал немалую часть снарядов и ракет, поставляя их Украине.
«Если им придётся ещё одновременно и накачивать Израиль вооружениями — а это снаряды, ракеты и ракеты для ПВО, — то вполне возможно, что Украина останется без военных траншей. Конечно, здесь им придётся выбирать», — подчеркнул собеседник RT.
Ранее американский сенатор Джош Хоули призвал отдать Израилю средства, предназначенные для Киева.