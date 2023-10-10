Узнать больше

Американисты спрогнозировали, какую помощь США могут оказать Израилю

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Американисты рассказали в беседе с RT, какую поддержку США могут оказать Израилю.
Американисты спрогнозировали, какую помощь США могут оказать Израилю
  • Gettyimages.ru

По мнению президента Американского университета в Москве, профессора Эдуарда Лозанского, США не готовы посылать наземные войска, но они подтягивают свои военно-морские силы, авиацию.

«И, естественно, будет оказано давление, как всегда в таких случаях, на союзников», — пояснил собеседник RT.

Единственное решение — это заставить стороны сесть за стол переговоров, заявил аналитик.

«Официальные лица в конгрессе заняли сторону поддержки Израиля, но не все американцы это поддерживают. С моей точки зрения, эта эскалация не приведёт больше сторонников Израилю, а, скорее, больше противников», — считает Лозанский.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков выразил сомнение в том, что США будут напрямую вовлекаться в палестино-израильский конфликт.

«Скорее, это оказание именно моральной поддержки и попытка показать силу тому же Ирану, чтобы тот не стал активно вовлекаться в войну с Израилем. Но при этом американцы готовятся поставлять определённое количество вооружений Израилю», — высказался Дудаков.

При этом, по мнению американиста, военный арсенал Пентагона исчерпал немалую часть снарядов и ракет, поставляя их Украине.

«Если им придётся ещё одновременно и накачивать Израиль вооружениями — а это снаряды, ракеты и ракеты для ПВО, — то вполне возможно, что Украина останется без военных траншей. Конечно, здесь им придётся выбирать», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее американский сенатор Джош Хоули призвал отдать Израилю средства, предназначенные для Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить