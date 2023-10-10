Vanguardia: принесение Украины в жертву — уже не радикальная идея для республиканцев

Принесение Украины в жертву не является такой уж и радикальной идеей для республиканцев в США, пишет испанский экономист Андреу Мас-Колелл в своём материале для La Vanguardia.

Он отметил, что среди западных стран растёт усталость от конфликта на Украине, а внутренняя политика Запада влияет на их военные обязательства. По словам экономиста, больше всего это заметно в США, где позиция бывшего президента Дональда Трампа не является радикальной для Республиканской партии.

Мас-Колелл придерживается мнения, что Трамп может победить на следующих выборах в США, а в таком случае Украина окажется в трудном положении. В публикации говорится, что у стран Европы нет политического или военного потенциала для «победы» над Россией без США.

«А даже если бы они у нас были, то, мне кажется, нам бы не хватило воли», — добавил автор статьи.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее американский сенатор Джош Хоули призвал отдать Израилю средства, предназначенные для Киева.