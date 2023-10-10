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Экс-сотрудник ЦРУ: Зеленский боится потерять поддержку из-за конфликта в Израиле

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Владимир Зеленский боится потерять военную поддержку Запада из-за ситуации вокруг Израиля, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Экс-сотрудник ЦРУ: Зеленский боится потерять поддержку из-за конфликта в Израиле
  • Gettyimages.ru

«Видно, как он боится и нервничает», — отметил Джонсон.

Ранее в ЕК заявили, что эскалация в Израиле не повлияет на помощь Евросоюза для Украины.

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