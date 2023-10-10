Экс-сотрудник ЦРУ: Зеленский боится потерять поддержку из-за конфликта в Израиле
Владимир Зеленский боится потерять военную поддержку Запада из-за ситуации вокруг Израиля, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
- Gettyimages.ru
«Видно, как он боится и нервничает», — отметил Джонсон.
Ранее в ЕК заявили, что эскалация в Израиле не повлияет на помощь Евросоюза для Украины.
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