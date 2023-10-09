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ЕК: эскалация в Израиле не повлияет на помощь Евросоюза для Украины

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Эскалация палестино-израильского конфликта не повлияет на предоставление Украине помощи от ЕС, заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
ЕК: эскалация в Израиле не повлияет на помощь Евросоюза для Украины
  • Gettyimages.ru

«Ничто не может оказать никакого влияния на помощь Украине со стороны ЕС, в этом нет ни грамма сомнения», — цитирует его ТАСС.

Ранее Business Insider писал, что США могут встать перед выбором — помогать Израилю или Украине.

Французский политик Флориан Филиппо сообщил, что поставленное Западом Украине оружие в итоге оказалось на Ближнем Востоке.

В Jerusalem Post отметили, что не менее 260 тел нашли на месте вечеринки на юге Израиля.

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