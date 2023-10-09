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Политик Филиппо: оружие для Украины оказалось на Ближнем Востоке

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Поставленное Западом Украине оружие в итоге оказалось на Ближнем Востоке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Политик Филиппо: оружие для Украины оказалось на Ближнем Востоке
  • Gettyimages.ru

«Мы предупреждали! Его (оружия для Украины на Ближнем Востоке. — RT) достаточно много!» — написал он в соцсети X.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин допустил, что против израильских солдат могут использовать оружие НАТО, ранее переданное Киеву.

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