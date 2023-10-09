Поставленное Западом Украине оружие в итоге оказалось на Ближнем Востоке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Мы предупреждали! Его (оружия для Украины на Ближнем Востоке. — RT) достаточно много!» — написал он в соцсети X.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин допустил, что против израильских солдат могут использовать оружие НАТО, ранее переданное Киеву.