Business Insider: США могут встать перед выбором, помогать Израилю или Украине

Всё последнее время внимание США было занято вопросом помощи Украине, туда шло оружие даже из Израиля, но начало новых боевых действий в Израиле может переменить эту ситуацию, пишет Business Insider.

Издание напоминает, что Израиль является ключевым партнёром США, как только там начались боевые действия, в Вашингтоне пообещали обеспечить Израиль всем необходимым.

Военные запасы Штатов при этом истощены, а производственных мощностей не хватает, чтобы обеспечить Украину, говорится в статье.

Как предполагают эксперты, Вашингтону «вовсе придётся выбирать, кому помогать: Украине или Израилю».

Перевод статьи приводит ИноТВ.