Business Insider: США могут встать перед выбором, помогать Израилю или Украине
Издание напоминает, что Израиль является ключевым партнёром США, как только там начались боевые действия, в Вашингтоне пообещали обеспечить Израиль всем необходимым.
Военные запасы Штатов при этом истощены, а производственных мощностей не хватает, чтобы обеспечить Украину, говорится в статье.
Как предполагают эксперты, Вашингтону «вовсе придётся выбирать, кому помогать: Украине или Израилю».
Перевод статьи приводит ИноТВ.