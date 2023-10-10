Боррель заверил, что ЕС не прекратит финансовые выплаты Палестине

Евросоюз не прекратит финансовые выплаты для Палестины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Это уже было прояснено, но я хочу подчеркнуть, что Евросоюз не прекратит перевод средств для Палестинской автономии. Необходимо, чтобы оккупированные палестинские территории продолжали получать необходимую помощь», — цитирует его ТАСС.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли ранее сообщил, что Европейский союз приостанавливает платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты по причине эскалации конфликта ХАМАС и Израиля.

Позднее официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что решение Еврокомиссии по заморозке всех программ развития Палестины в объёме €691 млн не затронет предоставления гумпомощи для народа.

По его словам, заявление еврокомиссара Оливера Вархелли о приостановке всей финансовой помощи Палестине не было согласовано с членами Еврокомиссии.