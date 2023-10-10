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ЕК: решение по заморозке выплат Палестине не затронет гуманитарную помощь

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Решение Еврокомиссии по заморозке всех программ развития Палестины в объёме €691 млн не затронет предоставления гумпомощи для народа, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
ЕК: решение по заморозке выплат Палестине не затронет гуманитарную помощь
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«Необходимо чётко разделить выплаты по программам Палестине и гуманитарную помощь. Это две совершенно разные вещи. Гуманитарная помощь продолжается всегда», — цитирует его ТАСС.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли ранее сообщил, что Европейский союз приостанавливает платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты по причине эскалации конфликта ХАМАС и Израиля.

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