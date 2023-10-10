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ЕК: заявление о приостановке финпомощи Палестине не было согласовано

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Заявление еврокомиссара Оливера Вархелли о приостановке всей финансовой помощи Палестине не было согласовано с членами Еврокомиссии.
ЕК: заявление о приостановке финпомощи Палестине не было согласовано
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«Это заявление еврокомиссара не было скоординировано с остальными членами Еврокомиссии. После появления этого заявления Комиссия немедленно провела оценку ситуации», — цитирует РИА Новости официального представителя ЕК Эрика Мамера.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли ранее сообщил, что Европейский союз приостанавливает платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты по причине эскалации конфликта ХАМАС и Израиля.

Позднее Мамер заявил, что решение Еврокомиссии по заморозке всех программ развития Палестины в объёме €691 млн не затронет предоставления гумпомощи для народа.

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