ЕК: заявление о приостановке финпомощи Палестине не было согласовано

Заявление еврокомиссара Оливера Вархелли о приостановке всей финансовой помощи Палестине не было согласовано с членами Еврокомиссии.

«Это заявление еврокомиссара не было скоординировано с остальными членами Еврокомиссии. После появления этого заявления Комиссия немедленно провела оценку ситуации», — цитирует РИА Новости официального представителя ЕК Эрика Мамера.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли ранее сообщил, что Европейский союз приостанавливает платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты по причине эскалации конфликта ХАМАС и Израиля.

Позднее Мамер заявил, что решение Еврокомиссии по заморозке всех программ развития Палестины в объёме €691 млн не затронет предоставления гумпомощи для народа.