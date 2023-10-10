Вопрос, связанный с санкционными режимами, требует повышенного внимания, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Повышенного внимания требует также проблема, связанная с санкционными режимами», — сказал он.

Лавров напомнил о новой «норме» во внешней политике, когда Совбез ООН после длительных переговоров в строгом соответствии с Уставом одобряет санкции в отношении конкретной страны, а затем США и их союзники вводят против того же государства дополнительные рестрикции в одностороннем порядке. Он подчеркнул, что эти санкции не получают одобрения в Совбезе и не включаются в резолюцию в рамках согласованных мер.

В качестве примера он привёл ситуацию с решением ФРГ, США, Великобритании и Франции продлить истекающие в октябре санкции в отношении Ирана, которые должны были быть прекращены в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.

«То есть срок действия решения Совбеза истёк, а западникам до этого дела нет. У них — свои «правила», — заявил министр.

Он также отметил, что правил «западного миропорядка» никто не видел.

По мнению члена совета директоров Института американских идей Джорджа О'Нила — младшего, США теряют своё господство в мире из-за украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.