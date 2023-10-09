В НАТО назвали политическим вопросом тему присоединения Украины к блоку
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По его словам, Североатлантический альянс и Киев идут в направлении присоединения Украины, однако речь идёт не только о технических условиях.
«Сами украинцы и многие государства-члены призывают не создавать дополнительных бюрократических проверок, так как речь идёт о политическом решении», — приводит РИА Новости слова замгенсека.
Джоанэ добавил, что ему неизвестно, когда страны и парламенты смогут найти решение по этому вопросу, однако он заверил, что Украина близка к НАТО «как никогда».
Ранее в Киеве заявили, что опережают приближающий страну к НАТО график решений.