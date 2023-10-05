В Киеве заявили, что опережают приближающий страну к НАТО график решений

Украинские власти утверждают, что опережают график выполнения решений саммита НАТО в Вильнюсе, которые приближают страну к блоку.

Такое заявление сделала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По её словам, в скором времени партнёры представят свои рекомендации к национальной программе на следующий год. В неё будет входит список реформ, направленных на усиление возможностей Украины, внедрение стандартов и самых лучших практик НАТО в сфере обороны и безопасности.

Стефанишина отметила, что власти Украины «опережают график выполнения решений саммита», которые были приняты в Вильнюсе. Кроме того, Киев намерен закончить разработку программы до конца года, чтобы начать имплементировать мероприятия, которые приблизят Украину к альянсу.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не может вступить в альянс во время боевых действий.