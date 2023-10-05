Узнать больше

В Киеве заявили, что опережают приближающий страну к НАТО график решений

Короткая ссылка
Украинские власти утверждают, что опережают график выполнения решений саммита НАТО в Вильнюсе, которые приближают страну к блоку.
В Киеве заявили, что опережают приближающий страну к НАТО график решений
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Такое заявление сделала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По её словам, в скором времени партнёры представят свои рекомендации к национальной программе на следующий год. В неё будет входит список реформ, направленных на усиление возможностей Украины, внедрение стандартов и самых лучших практик НАТО в сфере обороны и безопасности.

Стефанишина отметила, что власти Украины «опережают график выполнения решений саммита», которые были приняты в Вильнюсе. Кроме того, Киев намерен закончить разработку программы до конца года, чтобы начать имплементировать мероприятия, которые приблизят Украину к альянсу.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не может вступить в альянс во время боевых действий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить