Столтенберг назвал вступление Украины в альянс невозможным из-за боевых действий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не может вступить в альянс во время боевых действий.

Об этом пишет РИА Новости.

«Активная война делает невозможным пригласить их сегодня или завтра», — отметил он.

В то же время Столтенберг указал, что Украина сейчас близка к альянсу как никогда.

29 августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил со Столтенбергом шаги по вступлению Украины в альянс.

Издание Geopolitical Monitor сообщало, что Украине не стоит ожидать вступления в НАТО даже после того, как на территории страны завершатся боевые действия.

Обозреватель Rebelión Мария Мерседес Бланко Рейес выразила мнение, что НАТО совершило необдуманный поступок, вынудив Украину начать конфликт.