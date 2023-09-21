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Столтенберг назвал вступление Украины в альянс невозможным из-за боевых действий

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не может вступить в альянс во время боевых действий.
Столтенберг назвал вступление Украины в альянс невозможным из-за боевых действий
  • globallookpress.com
  • © Carsten Koall/dpa

Об этом пишет РИА Новости.

«Активная война делает невозможным пригласить их сегодня или завтра», — отметил он.

В то же время Столтенберг указал, что Украина сейчас близка к альянсу как никогда.

29 августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил со Столтенбергом шаги по вступлению Украины в альянс.

Издание Geopolitical Monitor сообщало, что Украине не стоит ожидать вступления в НАТО даже после того, как на территории страны завершатся боевые действия.

Обозреватель Rebelión Мария Мерседес Бланко Рейес выразила мнение, что НАТО совершило необдуманный поступок, вынудив Украину начать конфликт.

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