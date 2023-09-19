Обозреватель Rebelión Мария Мерседес Бланко Рейес заявила, что НАТО совершило необдуманный поступок, вынудив Украину начать конфликт.

По её словам, украинский конфликт привёл к истощению арсеналов и запасов Североатлантического альянса.

«Конфликт на Украине убедительно показал, что НАТО не способно защитить даже собственную территорию», — сказала журналист.

При этом, как отметила Рейес, Киев продолжает «слабеть», а история с Украиной «подходит к концу».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к длительному конфликту на Украине.

Также в НАТО признали, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса.