Geopolitical Monitor: Украина не получит место в НАТО даже после конфликта
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Об этом пишет издание Geopolitical Monitor.
Отмечается, что после создания напряжённости между Россией и Украиной НАТО пришлось бы задействовать пятую статью своего устава, а США этого не хотят. Если Вашингтон не сделает этого, то остальные страны потеряют веру в обязательства альянса, а это создаст кризис доверия к НАТО.
Кроме того, принятие Украины в альянс потенциально потребует больших ресурсов, которые Вашингтону необходимы в других регионах.
Также Россия в военном плане не представляет угрозы для НАТО, а конфликт с Киевом не имеет стратегического интереса для альянса.
Перевод статьи подготовило ИноТВ.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что речи о принятии Украины в НАТО на текущий момент быть не может.