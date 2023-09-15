Узнать больше

Geopolitical Monitor: Украина не получит место в НАТО даже после конфликта

Короткая ссылка
Украине не стоит ожидать вступления в НАТО даже после того, как на территории страны завершатся боевые действия.
Geopolitical Monitor: Украина не получит место в НАТО даже после конфликта
  • © Oleksii Chumachenko/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Об этом пишет издание Geopolitical Monitor.

Отмечается, что после создания напряжённости между Россией и Украиной НАТО пришлось бы задействовать пятую статью своего устава, а США этого не хотят. Если Вашингтон не сделает этого, то остальные страны потеряют веру в обязательства альянса, а это создаст кризис доверия к НАТО.

Кроме того, принятие Украины в альянс потенциально потребует больших ресурсов, которые Вашингтону необходимы в других регионах.

Также Россия в военном плане не представляет угрозы для НАТО, а конфликт с Киевом не имеет стратегического интереса для альянса.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что речи о принятии Украины в НАТО на текущий момент быть не может.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить