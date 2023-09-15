Geopolitical Monitor: Украина не получит место в НАТО даже после конфликта

Украине не стоит ожидать вступления в НАТО даже после того, как на территории страны завершатся боевые действия.

Об этом пишет издание Geopolitical Monitor.

Отмечается, что после создания напряжённости между Россией и Украиной НАТО пришлось бы задействовать пятую статью своего устава, а США этого не хотят. Если Вашингтон не сделает этого, то остальные страны потеряют веру в обязательства альянса, а это создаст кризис доверия к НАТО.

Кроме того, принятие Украины в альянс потенциально потребует больших ресурсов, которые Вашингтону необходимы в других регионах.

Также Россия в военном плане не представляет угрозы для НАТО, а конфликт с Киевом не имеет стратегического интереса для альянса.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что речи о принятии Украины в НАТО на текущий момент быть не может.