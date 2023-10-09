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Варшава передала изъятую у России базу отдыха войскам территориальной обороны

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Территория базы отдыха, которая была изъята у российского посольства прошлой осенью, переходит в пользование войск территориальной обороны.
Варшава передала изъятую у России базу отдыха войскам территориальной обороны
  • Gettyimages.ru

Такое заявление сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак, передаёт ТАСС.

Сообщается, что речь идёт о базе под названием «Скубянка», находящейся под Варшавой. По словам Блащака, территория объекта будет использоваться для прохождения обучения, а также для развития навыков подготовки военных.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет продолжать работу по изъятию зданий у посольства России.

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