Варшава передала изъятую у России базу отдыха войскам территориальной обороны
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Такое заявление сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак, передаёт ТАСС.
Сообщается, что речь идёт о базе под названием «Скубянка», находящейся под Варшавой. По словам Блащака, территория объекта будет использоваться для прохождения обучения, а также для развития навыков подготовки военных.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет продолжать работу по изъятию зданий у посольства России.