Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Польше заявили о планах продолжить работу по изъятию зданий у посольства России

Короткая ссылка
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские власти намерены продолжить работу по изъятию очередных зданий у посольства России.
В Польше заявили о планах продолжить работу по изъятию зданий у посольства России
  • Gettyimages.ru

Об этом, как пишет РИА Новости, Моравецкий сказал в эфире телеканала Polsat.

Он напомнил, что в апреле польские власти изъяли у России здание школы при российском посольстве в Польше.

«И мы будем работать над очередными», — сказал польский премьер.

29 апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, выломав дверь.

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщал, что школа при посольстве России в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании.

2 мая МИД России выразил протест временному поверенному в делах Польши Яцеку Щлядевски в связи с захватом здания школы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить