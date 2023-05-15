В Польше заявили о планах продолжить работу по изъятию зданий у посольства России
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Об этом, как пишет РИА Новости, Моравецкий сказал в эфире телеканала Polsat.
Он напомнил, что в апреле польские власти изъяли у России здание школы при российском посольстве в Польше.
«И мы будем работать над очередными», — сказал польский премьер.
29 апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, выломав дверь.
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщал, что школа при посольстве России в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании.
2 мая МИД России выразил протест временному поверенному в делах Польши Яцеку Щлядевски в связи с захватом здания школы.