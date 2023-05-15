В Польше заявили о планах продолжить работу по изъятию зданий у посольства России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские власти намерены продолжить работу по изъятию очередных зданий у посольства России.

Об этом, как пишет РИА Новости, Моравецкий сказал в эфире телеканала Polsat.

Он напомнил, что в апреле польские власти изъяли у России здание школы при российском посольстве в Польше.

«И мы будем работать над очередными», — сказал польский премьер.

29 апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, выломав дверь.

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщал, что школа при посольстве России в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании.

2 мая МИД России выразил протест временному поверенному в делах Польши Яцеку Щлядевски в связи с захватом здания школы.