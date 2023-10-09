Вице-премьер Малайзии обвинил Запад в лицемерии по отношению к Украине и Израилю

Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид указал на лицемерие и политику двойных стандартов Запада в подходе к конфликтам на Украине и в Израиле.

Политик сравнил украинский конфликт с эскалацией в Израиле и раскритиковал западные страны, обвинив их в равнодушии.

«Двойные стандарты вызывают вопросы о справедливости международных правоохранительных органов... Западные державы быстро оказали поддержку Украине, когда там случился кризис. Однако они полностью проигнорировали Палестину», — цитирует Захида New Straits Times.

Ранее сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что приоритетность Украины в политике Запада снизится на фоне эскалации в Израиле.

Также бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что конфликт в Израиле негативно повлияет на помощь Киеву.