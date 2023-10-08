Экс-советник Кучмы Соскин: конфликт в Израиле негативно повлияет на помощь Киеву

Вооружённый конфликт в Израиле приведёт к отказу от финансирования Украины со стороны США. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, прорывов ВСУ в рамках контрнаступления ожидать не стоит. На ситуацию с поддержкой Украины негативно повлиял вооружённый конфликт на Ближнем Востоке.

«Денег нет, уже и не будет. Понятно, что все деньги пойдут сейчас на Израиль», — сказал Соскин в ходе видеообращения на своём канале в YouTube.

Эксперт назвал болтовнёй слова президента США Джо Байдена о запросе 100 млрд для Украины.

Ранее издание Business Insider сообщило, что всё последнее время внимание США было занято вопросом помощи Украине, туда шло оружие даже из Израиля, но начало новых боевых действий в Израиле может переменить эту ситуацию.