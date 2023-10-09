Пушков: важность Украины для Запада снизится из-за эскалации в Израиле

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что приоритетность Украины в политике Запада снизится на фоне эскалации в Израиле.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Пушкова, теперь Вашингтон будет работать на «два фронта».

«Но, как бы они ни пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится», — сказал сенатор.

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в 2019 году в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым», что к 2024 году все забудут про Украину из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Также бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что конфликт в Израиле негативно повлияет на помощь Киеву.