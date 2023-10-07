Трамп заявил, что деньги США помогли ХАМАС провести операцию в Израиле
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«К несчастью, помогли финансировать эти атаки доллары американских налогоплательщиков, которые, как сообщается, поступили от администрации (президента США. — RT) Джо Байдена», — приводит заявление экс-лидера РИА Новости.
Трамп выразил уверенность, что предыдущая американская администрация принесла «мир» на Ближний Восток, в то время как нынешняя сводит его на нет.
Он также осудил операцию ХАМАС против Израиля.
7 октября израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.
По имеющимся данным, в результате обстрелов Израиля со стороны палестинского движения ХАМАС погибли по меньшей мере 100 человек, ещё свыше 900 пострадали.
Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 198, пострадали более 1,6 тыс. человек, заявил палестинский Минздрав.