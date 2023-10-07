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Сенатор Ковитиди: законсервированный США конфликт вновь активизирован

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Анастасия Белоусова
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала израильско-палестинский конфликт.
Сенатор Ковитиди: законсервированный США конфликт вновь активизирован
  • AP
  • © Tsafrir Abayov

По её мнению, бесконтрольность расширения конфликта серьёзно угрожает «очень хрупкой системе безопасности всего Ближневосточного региона».

«Ситуация очень серьёзная. Насколько будет возможным остановить разгорающийся вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной, который явно перешёл в очень активную фазу, сказать сложно. Очевидно лишь одно — законсервированный США конфликт вновь активизирован», — подчеркнула сенатор.

Она также считает, что конфликт намеренно каждый раз не предотвращается, а «замораживается США».

«Любая война — это деньги, большие деньги. Мы помним, что в 2000, 2006, 2009 и 2014-м конфликт так же «неожиданно» разгорался. Жаль лишь людей, которые десятилетиями живут, как на вулкане, и не вникают в эти геополитические игры с астрономическими нулями», — уточнила Ковитиди.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.

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