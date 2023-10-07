Глава Минобороны Израиля заявил, что ХАМАС объявил стране войну

Радикальное палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю, напав на его территорию. Об этом заявил глава израильского Минобороны Йоав Галант.

«Сегодня утром ХАМАС совершил серьёзную ошибку и начал войну против государства Израиль», — приводит его слова газета The Times of Israel.

Галант добавил, что израильские войска сражаются с противником, Израиль победит в этой войне.

Ранее израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.

В результате массированного обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа пострадали более 100 человек.