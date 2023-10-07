Глава Минобороны Израиля заявил, что ХАМАС объявил стране войну
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- © Tsafrir Abayov
«Сегодня утром ХАМАС совершил серьёзную ошибку и начал войну против государства Израиль», — приводит его слова газета The Times of Israel.
Галант добавил, что израильские войска сражаются с противником, Израиль победит в этой войне.
Ранее израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.
В результате массированного обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа пострадали более 100 человек.