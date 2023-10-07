Times of Israel: более 100 человек пострадали при обстрелах Израиля
- AP
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«Больницы сообщают, что более чем 100 израильтян пострадали при ракетных обстрелах южного и центрального Израиля, некоторые из них в критическом состоянии», — говорится в заявлении.
Также сообщается о как минимум пяти жертвах обстрелов.
Ранее израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.
Кроме того, Армия Израиля в ответ на массированный обстрел наносит удары по сектору Газа.