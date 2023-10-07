Times of Israel: более 100 человек пострадали при обстрелах Израиля

В результате массированного обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа пострадали более 100 человек. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на медицинские службы.

«Больницы сообщают, что более чем 100 израильтян пострадали при ракетных обстрелах южного и центрального Израиля, некоторые из них в критическом состоянии», — говорится в заявлении.

Также сообщается о как минимум пяти жертвах обстрелов.

Ранее израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.

Кроме того, Армия Израиля в ответ на массированный обстрел наносит удары по сектору Газа.