ХАМАС сообщил о захвате в плен около 35 военных и гражданских Израиля

Радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило о захвате в плен около 35 израильских военных и поселенцев.

Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление группировки.

Отмечается, что захваченных граждан направили в сектор Газа.

Израильская армия отказалась комментировать ситуацию.

Ранее израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.

В результате массированного обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа пострадали более 100 человек.