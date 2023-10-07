ХАМАС сообщил о захвате в плен около 35 военных и гражданских Израиля
- AP
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Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление группировки.
Отмечается, что захваченных граждан направили в сектор Газа.
Израильская армия отказалась комментировать ситуацию.
Ранее израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.
В результате массированного обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа пострадали более 100 человек.