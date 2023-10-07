Глава Минсельхоза Польши потребовал от Украины отозвать жалобу в ВТО

Глава Минсельхоза Польши Роберт Телус потребовал от Украины отозвать жалобу в ВТО, если Киев хочет улучшения отношений с Варшавой.

По данным RFM24, соответствующее заявление министр сделал в ходе беседы со своим украинским коллегой Николаем Сольским.

«Наше обращение к украинской стороне таково: если мы хотим улучшить условия наших отношений, эту жалобу надо просто отозвать и не говорить о какой-либо приостановке», — заявил Телус.

Ранее украинский замминистра экономики Тарас Качка заявил, что Украина отзовёт иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против трёх европейских стран только при условии, если получит гарантии отсутствия ограничений на ввоз своего зерна в будущем.

18 сентября украинское правительство подало иски во Всемирную торговую организацию к Польше, Венгрии и Словакии.

После этого Венгрия, Польша и Словакия прекратили участие в работе координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.