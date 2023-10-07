Семь регионов Финляндии запросили допфинансирование из-за соседства с Россией

Семь восточных и северных регионов Финляндии попросили правительство о допфинансировании ЕС с 2028 года, в числе причин — соседство с Россией, сообщает издание Lapin Kansa.

«По данным северных и восточных провинций, потребности в развитии вызваны российской границей длиной около 1300 км, которая также является критически важным вопросом безопасности для ЕС и НАТО», — приводит текст публикации РИА Новости.

Представители финских регионов заявили, что рассмотрение особого статуса Восточной и Северной Финляндии должно стать приоритетом в соответствии с соглашением о вступлении страны в ЕС на следующий период финансирования.

Ранее в МИД Финляндии заявили о подготовке нового пакета военной помощи Киеву.

При этом глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия после присоединения к Североатлантическому альянсу не намерена размещать на своей территории ядерное оружие.

Обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер заявил, что финские военные используют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с Россией.