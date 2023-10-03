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В МИД Финляндии заявили о подготовке нового пакета военной помощи Киеву

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Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в своих соцсетях сообщила, что Хельсинки готовит очередной пакет военной помощи украинским властям.
В МИД Финляндии заявили о подготовке нового пакета военной помощи Киеву
  • Gettyimages.ru

«В настоящее время готовится очередной пакет оборонных материалов», — цитирует её РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена намерена объявить на текущей неделе о новом пакете помощи украинским властям.

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