В МИД Финляндии заявили о подготовке нового пакета военной помощи Киеву

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в своих соцсетях сообщила, что Хельсинки готовит очередной пакет военной помощи украинским властям.

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«В настоящее время готовится очередной пакет оборонных материалов», — цитирует её РИА Новости. Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена намерена объявить на текущей неделе о новом пакете помощи украинским властям.