Politico: США выделят Украине очередной пакет помощи на текущей неделе

Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить на текущей неделе о новом пакете помощи украинским властям.

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

При этом никакие другие подробности по тому, когда именно будет выделен пакет или что в него войдёт, не приводятся.

7 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.