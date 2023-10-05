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NYT: финны используют компьютерные симуляции для подготовки к войне с Россией

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Обозреватель New York Times Стивен Эрлангер заявил. что финские военные используют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с Россией.

По данным газеты, после начала конфликта на Украине в Хельсинки решили увеличить частоту военных учений резервистов и новобранцев.

«Два взвода солдат участвовали в сражении с помощью компьютерной симуляции», — говорится в статье.

При этом отмечается, что одна команда атаковала, а другая, находясь в другой комнате, пыталась защищаться.

Ранее в МИД Финляндии заявили о подготовке нового пакета военной помощи Киеву.

При этом глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия после присоединения к Североатлантическому альянсу не намерена размещать на своей территории ядерное оружие.

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