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США объявили двух российских дипломатов персонами нон грата

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Госдеп в ответ на высылку двух своих дипломатов из России объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в США.
США объявили двух российских дипломатов персонами нон грата
  • РИА Новости

«В ответ на показную высылку Россией двух дипломатов посольства США в Москве Госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами нон грата двух сотрудников посольства России, работавших в США», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России.

Также в российском МИД заявили, что первый и второй секретари посольства США Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию в течение семи дней.

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