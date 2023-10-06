США объявили двух российских дипломатов персонами нон грата

Госдеп в ответ на высылку двух своих дипломатов из России объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в США.

РИА Новости

«В ответ на показную высылку Россией двух дипломатов посольства США в Москве Госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами нон грата двух сотрудников посольства России, работавших в США», — приводит РИА Новости заявление. Ранее посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России. Также в российском МИД заявили, что первый и второй секретари посольства США Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию в течение семи дней.