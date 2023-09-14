Узнать больше

Посла США в Москве вызвали в МИД России

Короткая ссылка
Посол Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России.
Посла США в Москве вызвали в МИД России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что российская сторона будет решительно пресекать противоправную активность посольства США, в том числе вмешательство во внутренние дела страны пребывания.

Ранее в ФСБ заявили о пресечении противоправной деятельности информатора посольства США — бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке гражданина России Роберта Шонова.

По данным российской спецслужбы, с осени 2022 года он выполнял задания сотрудников посольства США в Москве Силлина и Бернстайна по сбору информации об СВО и о ходе мобилизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить