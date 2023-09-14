Посла США в Москве вызвали в МИД России
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Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД подчеркнули, что российская сторона будет решительно пресекать противоправную активность посольства США, в том числе вмешательство во внутренние дела страны пребывания.
Ранее в ФСБ заявили о пресечении противоправной деятельности информатора посольства США — бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке гражданина России Роберта Шонова.
По данным российской спецслужбы, с осени 2022 года он выполнял задания сотрудников посольства США в Москве Силлина и Бернстайна по сбору информации об СВО и о ходе мобилизации.