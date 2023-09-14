Посла США в Москве вызвали в МИД России

Посол Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России.

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что российская сторона будет решительно пресекать противоправную активность посольства США, в том числе вмешательство во внутренние дела страны пребывания.

Ранее в ФСБ заявили о пресечении противоправной деятельности информатора посольства США — бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке гражданина России Роберта Шонова.

По данным российской спецслужбы, с осени 2022 года он выполнял задания сотрудников посольства США в Москве Силлина и Бернстайна по сбору информации об СВО и о ходе мобилизации.