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В Госдепе сообщили, что США ответят на высылку своих дипломатов из Москвы

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Вашингтон ответит на высылку двоих дипломатов из Москвы. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер.
В Госдепе сообщили, что США ответят на высылку своих дипломатов из Москвы
  • AP

«Я не буду говорить о конкретных ответных шагах, но вы точно можете ожидать, что мы сделаем это», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможности вызова российского посла Анатолия Антонова.

Ранее посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России.

Также в российском МИД заявили, что первый и второй секретари посольства США Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию в течение семи дней.

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