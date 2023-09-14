В Госдепе сообщили, что США ответят на высылку своих дипломатов из Москвы

Вашингтон ответит на высылку двоих дипломатов из Москвы. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер.

«Я не буду говорить о конкретных ответных шагах, но вы точно можете ожидать, что мы сделаем это», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможности вызова российского посла Анатолия Антонова.

Ранее посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России.

Также в российском МИД заявили, что первый и второй секретари посольства США Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию в течение семи дней.