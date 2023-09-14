В Госдепе сообщили, что США ответят на высылку своих дипломатов из Москвы
- AP
«Я не буду говорить о конкретных ответных шагах, но вы точно можете ожидать, что мы сделаем это», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможности вызова российского посла Анатолия Антонова.
Ранее посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России.
Также в российском МИД заявили, что первый и второй секретари посольства США Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию в течение семи дней.