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МИД: первый и второй секретари посольства США объявлены персонами нон грата

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Российский МИД заявил, что первый и второй секретари посольства США Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию в течение семи дней.
МИД: первый и второй секретари посольства США объявлены персонами нон грата
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что они вели незаконную деятельность, поддерживая связь с информатором — бывшим сотрудником генконсульства США во Владивостоке гражданином России Робертом Шоновым.

14 сентября посол Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России.

В конце августа ФСБ сообщила о пресечении деятельности информатора посольства США Шонова.

По данным российской спецслужбы, с осени 2022 года он выполнял задания Силлина и Бернстайна по сбору информации о спецоперации и ходе мобилизации.

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