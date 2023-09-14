МИД: первый и второй секретари посольства США объявлены персонами нон грата
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что они вели незаконную деятельность, поддерживая связь с информатором — бывшим сотрудником генконсульства США во Владивостоке гражданином России Робертом Шоновым.
14 сентября посол Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России.
В конце августа ФСБ сообщила о пресечении деятельности информатора посольства США Шонова.
По данным российской спецслужбы, с осени 2022 года он выполнял задания Силлина и Бернстайна по сбору информации о спецоперации и ходе мобилизации.