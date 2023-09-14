МИД: первый и второй секретари посольства США объявлены персонами нон грата

Российский МИД заявил, что первый и второй секретари посольства США Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию в течение семи дней.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что они вели незаконную деятельность, поддерживая связь с информатором — бывшим сотрудником генконсульства США во Владивостоке гражданином России Робертом Шоновым.

14 сентября посол Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России.

В конце августа ФСБ сообщила о пресечении деятельности информатора посольства США Шонова.

По данным российской спецслужбы, с осени 2022 года он выполнял задания Силлина и Бернстайна по сбору информации о спецоперации и ходе мобилизации.