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Профессор Сакс: американская русофобия берёт своё начало в Британской империи

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Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что американцы унаследовали свою русофобию от Британской империи.

«Русофобия в Британской империи ещё более примечательна, чем в Вашингтоне», — сказал профессор. 

По его словам, такое сильное желание «сокрушить» Россию можно проследить с XIX века.

При этом Сакс добавил, что именно под влиянием Британской империи русофобия пустила глубокие корни в американской культуре.

Ранее депутат Мария Бутина заявила, что русофобия со стороны Запада растёт в геометрической прогрессии.

Также в МИД России отметили, что чествование нациста в парламенте Канады говорит о русофобском режиме премьера Джастина Трюдо.

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