Профессор Сакс: американская русофобия берёт своё начало в Британской империи
«Русофобия в Британской империи ещё более примечательна, чем в Вашингтоне», — сказал профессор.
По его словам, такое сильное желание «сокрушить» Россию можно проследить с XIX века.
При этом Сакс добавил, что именно под влиянием Британской империи русофобия пустила глубокие корни в американской культуре.
Ранее депутат Мария Бутина заявила, что русофобия со стороны Запада растёт в геометрической прогрессии.
Также в МИД России отметили, что чествование нациста в парламенте Канады говорит о русофобском режиме премьера Джастина Трюдо.