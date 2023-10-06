Обозреватель Sabah Берджан Тутар выразил мнение, что российский президент Владимир Путин сорвал попытку США уничтожить Россию через Украину.

«Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых подземными и наземными ресурсами регионов, как Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, разрушил стратегию США по окружению России», — говорится в публикации.

Кроме того, он добавил, что на Западе усиливается протест против военной поддержки Украины.

Ранее Путин заявил о выходе на новый этап развития российской экономики.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

30 сентября 2022 года в состав России по итогам проведённых референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.