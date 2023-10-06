Узнать больше

Sabah: Путин разрушил стратегию США по окружению России

Короткая ссылка
Обозреватель Sabah Берджан Тутар выразил мнение, что российский президент Владимир Путин сорвал попытку США уничтожить Россию через Украину.

«Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых подземными и наземными ресурсами регионов, как Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, разрушил стратегию США по окружению России», — говорится в публикации.

Кроме того, он добавил, что на Западе усиливается протест против военной поддержки Украины.

Ранее Путин заявил о выходе на новый этап развития российской экономики.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

30 сентября 2022 года в состав России по итогам проведённых референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить