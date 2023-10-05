Туск: у Качиньского есть план выхода Польши из ЕС
«У меня есть всё больше причин не предполагать, а утверждать, что один из политических планов, и это уже хорошо подготовлено, Качиньского и PiS — это выход Польши из Европейского союза», — приводит РИА Новости слова Туска на встрече с избирателями.
Он отметил, что для Польши процесс выхода из ЕС будет намного сложнее, чем для Великобритании.
Ранее стало известно, что Польша, Чехия и Австрия ввели пограничный контроль на границе со Словакией в рамках противодействия нелегальной миграции.