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Туск: у Качиньского есть план выхода Польши из ЕС

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Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский располагает планом выхода страны из ЕС.

«У меня есть всё больше причин не предполагать, а утверждать, что один из политических планов, и это уже хорошо подготовлено, Качиньского и PiS — это выход Польши из Европейского союза», — приводит РИА Новости слова Туска на встрече с избирателями.

Он отметил, что для Польши процесс выхода из ЕС будет намного сложнее, чем для Великобритании.

Ранее стало известно, что ПольшаЧехия и Австрия ввели пограничный контроль на границе со Словакией в рамках противодействия нелегальной миграции.

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