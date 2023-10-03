Узнать больше

МВД: Австрия с 4 октября вводит контроль на границе со Словакией

Короткая ссылка
Австрия с 4 октября введёт контроль на границе со Словакией.
МВД: Австрия с 4 октября вводит контроль на границе со Словакией
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении австрийского МВД.

«Министр внутренних дел Герхард Карнер заявил 3 октября 2023 года, что Австрия возобновит пограничный контроль со Словакией с полуночи 4 октября 2023 года», — приводит заявление РИА Новости.

Карнер отметил, что мера призвана бороться с незаконным перемещением мигрантов.

Ранее стало известно, что Польша на десять дней вводит пограничный контроль на границе со Словакией, возможно, он будет продлён.

Также Чехия вводит пограничный контроль со Словакией на десять дней в рамках противодействия нелегальной миграции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить