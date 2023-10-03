МВД: Австрия с 4 октября вводит контроль на границе со Словакией

Австрия с 4 октября введёт контроль на границе со Словакией.

Об этом говорится в заявлении австрийского МВД.

«Министр внутренних дел Герхард Карнер заявил 3 октября 2023 года, что Австрия возобновит пограничный контроль со Словакией с полуночи 4 октября 2023 года», — приводит заявление РИА Новости.

Карнер отметил, что мера призвана бороться с незаконным перемещением мигрантов.

Ранее стало известно, что Польша на десять дней вводит пограничный контроль на границе со Словакией, возможно, он будет продлён.

Также Чехия вводит пограничный контроль со Словакией на десять дней в рамках противодействия нелегальной миграции.