Глава МВД Чехии сообщил о введении пограничного контроля со Словакией

Чехия вводит пограничный контроль со Словакией на десять дней в рамках противодействия нелегальной миграции.

Об этом сообщил глава чешского МВД Вит Ракушан.

«С 4 октября мы вводим временный контроль на границе со Словакией. Речь идёт о мерах, необходимых для эффективной борьбы с группами организаторов нелегального перехода и нелегальной миграцией», — написал он в соцсети Х.

Ракушан отметил, что меры были приняты в координации с Польшей.

Ранее стало известно, что Польша на десять дней вводит пограничный контроль на границе со Словакией, возможно, он будет продлён.