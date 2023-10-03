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Глава МВД Чехии сообщил о введении пограничного контроля со Словакией

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Чехия вводит пограничный контроль со Словакией на десять дней в рамках противодействия нелегальной миграции.
Глава МВД Чехии сообщил о введении пограничного контроля со Словакией
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил глава чешского МВД Вит Ракушан.

«С 4 октября мы вводим временный контроль на границе со Словакией. Речь идёт о мерах, необходимых для эффективной борьбы с группами организаторов нелегального перехода и нелегальной миграцией», — написал он в соцсети Х.

Ракушан отметил, что меры были приняты в координации с Польшей.

Ранее стало известно, что Польша на десять дней вводит пограничный контроль на границе со Словакией, возможно, он будет продлён.

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