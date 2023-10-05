Премьер Чехии призвал останавливать нелегальных мигрантов на границах ЕС

Нелегальную миграцию надо пресекать на внешних границах Евросоюза, заявил чешский премьер Петр Фиала.

Об этом сообщило агентство ЧТК.

Отмечается, что Фиала считает нынешнюю европейскую миграционную политику малоэффективной.

«На предстоящем саммите ЕПС он хочет обсудить вопросы защиты внешних границ, на которых необходимо останавливать потоки беженцев», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Польша, Чехия и Австрия ввели пограничный контроль на границе со Словакией в рамках противодействия нелегальной миграции.