WP: Белый дом отказался направить $24 млрд Киеву и ищет новый подход к конгрессу

В Белом доме больше не добиваются от конгресса $24 млрд для Украины и теперь решают, как в новых реалиях запрашивать финансы на продолжение помощи.

Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, на 2 октября в распоряжении Пентагона было $5,4 млрд на отправку Украине военной помощи. При этом в августе администрация президента США Джо Байдена запросила в конгрессе $24 млрд на последний квартал этого года, однако не смогла их получить в связи с оппозиционными взглядами республиканского большинства в нижней палате.

Также в Белом доме утверждают, что пока имеются средства для удовлетворения срочных потребностей ВСУ на передовой, однако неясно, на сколько их хватит.

«С учётом непредсказуемости ситуации в палате представителей администрация более не добивается выполнения запроса о дополнительном финансировании на $24 млрд, которые она первоначально хотела включить в краткосрочную бюджетную сделку», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после решения проблемы с бюджетом США выделят деньги Украине.