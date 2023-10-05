Путин назвал отвратительными аплодисменты Зеленского нацисту в парламенте Канады

Президент России Владимир Путин назвал отвратительными аплодисменты Владимира Зеленского украинскому нацисту в парламенте Канады.

«Абсолютно отвратительным выглядит то, что все аплодировали этому нацисту, особенно президент Украины, в жилах которого течёт еврейская кровь», — сказал Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».

Он отметил, что данный нацист своими руками уничтожал еврейское население.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

После того, как из-за этого разгорелся скандал, премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения за приглашение украинского нациста, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.

По сообщениям СМИ, эсэсовец Гунька теперь скрывается и собирается уехать в Южную Америку «к своим друзьям».

Вместе с этим представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список «друзей» Гуньки.