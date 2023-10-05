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NOS: премьер Нидерландов заявил, что не согласен с расширением ЕС из-за Украины

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не согласен с проведением ускоренного расширения Европейского союза за счёт Украины и других стран-кандидатов.
NOS: премьер Нидерландов заявил, что не согласен с расширением ЕС из-за Украины
  • AFP
  • © Emmanuel DUNAND

Соответствующее заявление он сделал на саммите Европейского политсообщества (ЕПС) в испанской Гранаде, его слова опубликовала Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

По его словам, для присоединения к ЕС странам-кандидатам будет необходимо выполнить «тысячу условий», по которым нельзя идти на уступки.

«Вопрос не в том, когда страны будут готовы, а в том, готовы ли они», — добавил Рютте.

Ранее американская газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что чиновники Евросоюза готовятся начать переговоры с Украиной о её будущем вступлении в объединение.

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