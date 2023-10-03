Politico: чиновники ЕС готовятся к переговорам с Украиной о её вступлении в блок
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Собеседники издания заявили, что лидеры стран ЕС готовятся дать Киеву добро на начало официальных переговоров о присоединении к объединению из 27 стран до конца года.
Издание пишет, что Еврокомиссия должна выпустить «отчёт о ходе работы» над тем, насколько хорошо Украина и другие претенденты на членство выполняют условия ЕС для вступления в блок.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее усомнился в возможности вступления Украины в ЕС во время конфликта.