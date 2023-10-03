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Politico: чиновники ЕС готовятся к переговорам с Украиной о её вступлении в блок

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Чиновники Евросоюза готовятся начать переговоры с Украиной о её будущем вступлении в объединение, об этом объявят в декабре, пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.
Politico: чиновники ЕС готовятся к переговорам с Украиной о её вступлении в блок
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

Собеседники издания заявили, что лидеры стран ЕС готовятся дать Киеву добро на начало официальных переговоров о присоединении к объединению из 27 стран до конца года.

Издание пишет, что Еврокомиссия должна выпустить «отчёт о ходе работы» над тем, насколько хорошо Украина и другие претенденты на членство выполняют условия ЕС для вступления в блок.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее усомнился в возможности вступления Украины в ЕС во время конфликта.

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