Politico: чиновники ЕС готовятся к переговорам с Украиной о её вступлении в блок

Чиновники Евросоюза готовятся начать переговоры с Украиной о её будущем вступлении в объединение, об этом объявят в декабре, пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.

Собеседники издания заявили, что лидеры стран ЕС готовятся дать Киеву добро на начало официальных переговоров о присоединении к объединению из 27 стран до конца года.

Издание пишет, что Еврокомиссия должна выпустить «отчёт о ходе работы» над тем, насколько хорошо Украина и другие претенденты на членство выполняют условия ЕС для вступления в блок.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее усомнился в возможности вступления Украины в ЕС во время конфликта.