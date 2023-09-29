Орбан усомнился в возможности вступления Украины в ЕС во время конфликта
- РИА Новости
Слова венгерского премьера приводит агентство Reuters.
Как отметил Орбан, европейским странам необходимо серьёзно ответить на вопрос, может ли ЕС рассматривать заявку на членство от страны, которая находится в состоянии военного конфликта.
«Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку конфликт всё ещё продолжается, мы не знаем, насколько велико её население... принять страну в ЕС, не зная её параметров, это было бы беспрецедентно», — подчеркнул он.
Орбан добавил, что руководству ЕС нужно ответить на трудные вопросы, прежде чем принять решение о начале переговоров о вступлении Украины.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль выразил уверенность, что Украина будет полностью готова к членству в ЕС в течение двух лет.