Орбан усомнился в возможности вступления Украины в ЕС во время конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на необходимость ответить на «очень трудные вопросы», прежде чем Европейский союз начнёт переговоры о присоединении Украины.

Слова венгерского премьера приводит агентство Reuters.

Как отметил Орбан, европейским странам необходимо серьёзно ответить на вопрос, может ли ЕС рассматривать заявку на членство от страны, которая находится в состоянии военного конфликта.

«Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку конфликт всё ещё продолжается, мы не знаем, насколько велико её население... принять страну в ЕС, не зная её параметров, это было бы беспрецедентно», — подчеркнул он.

Орбан добавил, что руководству ЕС нужно ответить на трудные вопросы, прежде чем принять решение о начале переговоров о вступлении Украины.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль выразил уверенность, что Украина будет полностью готова к членству в ЕС в течение двух лет.