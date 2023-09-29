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Орбан усомнился в возможности вступления Украины в ЕС во время конфликта

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на необходимость ответить на «очень трудные вопросы», прежде чем Европейский союз начнёт переговоры о присоединении Украины.
Орбан усомнился в возможности вступления Украины в ЕС во время конфликта
  • РИА Новости

Слова венгерского премьера приводит агентство Reuters.

Как отметил Орбан, европейским странам необходимо серьёзно ответить на вопрос, может ли ЕС рассматривать заявку на членство от страны, которая находится в состоянии военного конфликта. 

«Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку конфликт всё ещё продолжается, мы не знаем, насколько велико её население... принять страну в ЕС, не зная её параметров, это было бы беспрецедентно», — подчеркнул он.

Орбан добавил, что руководству ЕС нужно ответить на трудные вопросы, прежде чем принять решение о начале переговоров о вступлении Украины.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль выразил уверенность, что Украина будет полностью готова к членству в ЕС в течение двух лет.

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