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Шмыгаль утверждает, что в течение двух лет Украина будет готова к членству в ЕС

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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выразил уверенность, что Украина будет полностью готова к членству в Европейском союзе в течение двух лет.
Шмыгаль утверждает, что в течение двух лет Украина будет готова к членству в ЕС
  • AP

Об этом он сказал в интервью газете Politico.

«В течение двух лет мы будем полностью готовы стать частью Евросоюза», — констатировал Шмыгаль.

По словам украинского министра, Киев ожидает, что не позднее октября Еврокомиссия даст позитивную оценку прогрессу Украины на пути евроинтеграции.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что вступление Украины в ЕС будет означать окончание «сонной сиесты» в вопросе расширения союза.

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