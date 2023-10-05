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Политолог: для Запада такое понятие, как равноправие, исключается

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Ангелина Шурпина
Политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина в ходе пленарного заседания клуба «Валдай» о том, что на Западе одержимы идеей продавить свои интересы.
Политолог: для Запада такое понятие, как равноправие, исключается
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Эксперт согласился с такой оценкой президента. 

«Если раньше они (западные страны. — RT) действовали более спокойно, после распада СССР Россия пыталась встроиться в их систему, рассчитывая, что противостояние закончилось и что на равных правах все должны сотрудничать ради мира и процветания, то вскоре стало понятно, что в принципе такое понятие, как равноправие, исключается», — объяснил Дудчак. 

Сейчас, как подчеркнул специалист, «у Запада почва уходит из-под ног».

«Мы видим, что и мир становится многополярным, и доллар с пьедестала постепенно сползает, поэтому и методы (Запада. — RT) стали более жёсткими, вплоть до готовности развязать ядерную войну в Европе, они продавливают любыми путями варианты сохранения своего первенства в этом мире», — заключил он. 

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай» заявил, что на Западе одержимы идеей продавить свои интересы.

Также президент России заявил о многообразии и равноправности цивилизаций.

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