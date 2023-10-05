Forbes: ВСУ применяют вредную для здоровья экипажа самодельную технику
По его словам, БМД-РПР является «ядовитым напоминанием» об одной из самых острых проблем украинских военных.
«Дым представляет угрозу для здоровья экипажа. Дело не только в том, что им вредно дышать, но и в том, что он выдаёт противнику позицию бронемашины», — говорится в публикации.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ берегут западную технику для возможного осеннего наступления.
Также сообщалось, что авиация ВС России уничтожила склад с вооружением и военной техникой ВСУ в ДНР.