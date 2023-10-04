Пушилин: ВСУ берегут западную технику для возможного осеннего наступления
- AP
Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьёв Live».
«Мы видим, что натовскую технику они берегут, или заставляют их беречь», — цитирует Пушилина РИА Новости.
Глава республики рассказал, что украинские военные применяют только технику советского производства, отремонтированную и в небольшом количестве.
Пушилин добавил, что не думает, что западная техника у ВСУ уже закончилась, но их запасы не безграничны.
«А всё-таки не исключено, что их будут подталкивать идти в осеннее контрнаступление — последняя попытка перед распутицей», — отметил глава ДНР.
Также Пушилин заявил об активизации украинских военных к югу от Артёмовска.