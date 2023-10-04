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Пушилин: ВСУ берегут западную технику для возможного осеннего наступления

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные могут беречь западную технику, поскольку не исключено, что их будут подталкивать идти в осеннее контрнаступление.
Пушилин: ВСУ берегут западную технику для возможного осеннего наступления
  • AP

Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьёв Live».

«Мы видим, что натовскую технику они берегут, или заставляют их беречь», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Глава республики рассказал, что украинские военные применяют только технику советского производства, отремонтированную и в небольшом количестве. 

Пушилин добавил, что не думает, что западная техника у ВСУ уже закончилась, но их запасы не безграничны.

«А всё-таки не исключено, что их будут подталкивать идти в осеннее контрнаступление — последняя попытка перед распутицей», — отметил глава ДНР.

Также Пушилин заявил об активизации украинских военных к югу от Артёмовска.

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