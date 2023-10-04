Пушилин заявил об активизации ВСУ к югу от Артёмовска

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев LIVE» заявил об активизации украинских военных к югу от Артёмовска.

«На Артёмовском направлении после некоторого затишья (проводил противник ротацию, подразделения наши мешали этому) сейчас мы видим активизацию действий — опять же, по южному флангу», — цитирует его РИА Новости.

Пушилин уточнил, что речь идёт о Клещеевке, Андреевке, Курдюмовке. Глава ДНР назвал это рубежом, на который ВСУ «пытаются всё-таки выйти».

Он отметил, что на северном фланге обстановка не изменилась.

Ранее Пушилин заявил о подготовке ВСУ к наступлению на южном участке фронта в ДНР.